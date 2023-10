Si terrà sabato 4 novembre alle 16.30 alla Scuola Stradivari di Via San Bernardo a Cremona l’incontro aperto a tutti i cittadini e rivolto in particolare a bambini e famiglie, dal titolo “I segreti del violino”, promosso dal Comitato di Quartiere 5, Associazione La Città dell’Uomo, Auser Cremona e da Csv Lombardia Sud. Scopo dell’appuntamento è far conoscere le caratteristiche dello strumento che rende famosa Cremona, ma spesso sconosciuto proprio ai cittadini cremonesi.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Gruppo Liutai di Confartigianato che ha condiviso e sostenuto con entusiasmo questa idea: saranno infatti presenti all’incontro Stefano Trabucchi e Alessandro Commendulli maestri liutai con botteghe nel centro di Cremona, che mostreranno i segreti della costruzione di un violino e spiegheranno i motivi per cui questo strumento è così importante per la nostra città. Grazie alla presenza di questi importanti rappresentanti della liuteria cremonese sarà possibile capire cosa è cambiato nel tempo nella costruzione degli strumenti ad arco e cosa invece è rimasto immutato per cinque secoli dai tempi di Stradivari e Amati. In chiusura sarà realizzata una performance musicale con la partecipazione straordinaria di Aurelia Macovei, musicista di adozione italiana nata a Chisinau (capitale della Moldova), ed insegnante di violino all’Accademia musicale di Lodi. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata in una bottega di un liutaio cremonese, da realizzare nel mese di dicembre.

L’iniziativa programmata nella scuola Stradivari dal Comitato di Quartiere 5 è realizzata nell’ambito del progetto “Il Violino tra noi” realizzato con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e sostenuta dall’amministrazione comunale attraverso il bando “Cultura Bene Comune”; scopo del progetto proposto è far meglio conoscere la tradizione della liuteria cremonese, patrimonio dell’umanità, ma spesso sconosciuta ai cittadini cremonesi, soprattutto quelli che abitano nei contesti periferici e ampliare quindi il pubblico coinvolto nelle attività culturali, offrendo raggiungendo un target diversificato sia in termini di tipologia che di caratteristiche dei partecipanti. Per questo motivo nelle prossime settimane saranno proposte anche altre iniziative sempre nel Quartiere 5 (Borgo Loreto, San Bernardo, Naviglio) e in collaborazione con l’Unità Pastorale Madre di Speranza, con Cremona Solidale e con la Caserma Col di Lana.

Il Progetto è realizzato nell’ambito della “Trama dei Diritti” lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, attraverso un approccio integrato indicato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Per informazioni: lacittadelluomo95@gmail.com.

