Sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 dalle ore 14 alle ore 2, nella Casa della Cultura di Pieve d’Olmi (via Quaini 19) si svolgerà “La Casa dei Giochi”, un evento benefico promosso dal Comitato Cittadini per pieve D’Olmi. L’ingresso sarà a offerta libera, e il ricavato sarà destinato a favore delle cure mediche di una bambina malata, Emily Zeni residente a pieve D’Olmi al momento ricoverata in ospedale a Bergamo. Si potrà anche scegliere di fare un’offerta per un’altra finalità, ossia l’acquisto di un defibrillatore per il paese.

L’edificio delle vecchie scuole di Pieve d’Olmi prenderà quindi vita per accogliere gratuitamente bambini famiglie e adulti di tutte le età per divertirli con alcune proposte di gioco. A partire da una favolosa pista stile anni 70, con macchinine elettriche a 6 corsie, denominata Le Man’s, per mettere in atto interminabili sfide a colpi di curve e sorpassi-

L’ambientazione tematica che sarà installata nelle vecchie scuole di pieve, sorprenderà il pubblico: aree giochi per tutte le età, nonché laboratori e corner destinati ai giochi con mattoncini colorati. Le postazioni gioco saranno ricavate con vecchi banchi di scuola originali.

Per i piu grandi sarà come un salto nel passato, per i piu piccoli la possibilità di sfidarsi in un interminabile gara di giochi di tutti i tipi dai più famosi e più conosciuti fino ad alcune rarità come ad esempio il robot Scribit, artista robot che disegna sulle pareti. Si potrà fare merenda, e acquistare sacchetti di mele della Val Di Non per ampliare l’offerta benefica.

