Esattamente tra 7 giorni i cremonesi saranno chiamati di nuovo alle urne per scegliere il nuovo sindaco di Cremona. E non si ferma nemmeno di domenica la campagna elettorale dei due candidati alla poltrona di primo cittadino.

In particolare, la giornata del candidato di centro destra, Alessandro Portesani, si divide tra famiglia ed elettori.

Una mattinata alla Canottieri Dlf e poi nel pomeriggio la visita al Maristella, per capire quali problematiche ed esigenze manifestano i cittadini del quartiere 7. E poi nel cuore della città, tra la sede del comitato elettorale e i banchetti a sostegno della sua candidatura.

È partita invece con una corsetta lungo l’argine maestro la domenica del candidato del centrosinistra Andrea Virgilio. In pausa pranzo la riunione operativa con alcuni referenti di lista per organizzare il lavoro dell’ultima settimana e poi volantinaggio e presidio in corso campi con i candidati dalle 16.30 per incontrare i cittadini e rispondere alle loro domande.

Le strade dei due candidati sindaco si incroceranno all’ora di cena quando entrambi parteciperanno alla 26esima edizione dell’Happening, l’evento Organizzato dal Centro culturale S. Omobono, dove, Monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona e Tommaso Agasisti, ordinario di Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e membro de La Mongolfiera onlus dialogheranno sul palco di piazza Stradivari a Cremona sul titolo dell’edizione di quest’anno, “Non abbiate paura!”.

Eleonora Busi

