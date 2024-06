Quest’anno Monteverdidappertutto fa tappa nella Chiesa dell’Ospedale di Cremona. Accadrà mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 16.30, con il concerto In questo basso mondo. Ad esibirsi saranno il cantante lirico Giacomo Pieracci e i solisti dell’Orchestra Monteverdi Festival di Cremona Antiqua.

L’evento, promosso dal Teatro Ponchielli di Cremona, è pensato per i pazienti e i loro familiari, per i sanitari, i volontari e tutte le persone che amano la musica. La partecipazione è libera.

Il Monteverdi Festival, arrivato alla quarantunesima edizione, è riconosciuto a livello internazionale quale evento di assoluto prestigio. Come spiega Ezio Belleri, direttore generale dell’Asst di Cremona, “Ho molto apprezzato la proposta del soprintendente Andrea Cigni di portare un concerto di Claudio Monteverdi dentro l’Ospedale. Penso che il valore di questa iniziativa sia duplice: promuovere la cultura musicale in diversi posti della città e rivolgersi a pubblici inconsueti.

Per l’Asst di Cremona – conclude Belleri – Monteverdidappertutto è un’occasione per sentirsi parte della comunità e sperimentare la musica come un elemento capace di fare la differenza, in termini di benessere, anche in un luogo di cura. Ringrazio Don Marco Genzini che ha aperto le porte della chiesa dell’Ospedale per accogliere il concerto e gli artisti che si esibiranno per noi”.

