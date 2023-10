C’è molta attesa a Cremona per vedere svelato il progetto vincitore del concorso per il nuovo ospedale, realizzato dallo studio di Mario Cucinella, che ha superato quattro progettisti di fama internazionale, arrivando primo in tutti i 9 criteri che erano stati posti alla base del bando.

Da qui al 2030 – data della prevista inaugurazione – per il vecchio ospedale solo manutenzioni, a cominciare dal pronto soccorso e dalla terapia intensiva, dove i lavori sono già avviati.

Nelle parole di Maurizio Bracchi, direttore del Dipartimento innovazione, sostenibilità e aree di sviluppo strategico dell’ASST di Cremona, il primo commento al progetto vincitore, che tuttavia non verrà svelato fino al 30 novembre, quando al termne delle verifiche verrà provlamato ufficialmente.

