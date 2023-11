Denuncia e ritiro immediato di patente per un uomo che per la festa di Halloween ha bevuto troppo e, guidando in piena notte con un valore alcolico troppo alto, ha centrato due auto in sosta. Per questo motivo, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 59 anni. A chiamare i carabinieri sono stati dei residenti di via Ghinaglia che sono stati svegliati dal rumore del forte impatto. Erano le 02.20 del 1 novembre quando i carabinieri della Radiomobile sono stati inviati sul posto per accertare quanto era accaduto. E qui hanno trovato il 59enne che, alla guida della sua auto, aveva provocato l’urto contro due auto in sosta, dopo avere perso il controllo del suo mezzo. Hanno verificato che l’uomo si muoveva su via Ghinaglia direzione via Milano, ma il veicolo ha sbandato e ha colpito i due veicolo regolarmente parcheggiati. Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato che il conducente era in evidente

stato di alterazione psicofisica incompatibile con la guida di un veicolo. In particolare aveva difficoltà nel parlare e i militari hanno percepito un forte odore di alcol. Di conseguenza, è stato sottoposto all’alcoltest, ha evidenziato un valore di oltre 1,40 g/l, quasi tre volte rispetto al limite consentito. Nessuno ha riportato ferite e al 59 enne è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con le aggravanti di avere commesso un sinistro stradale e di avere commesso il fatto nelle ore notturne. Al termine delle verifiche, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

