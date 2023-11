La campagna vaccinale contro l’influenza è partita ormai da un mese. In Lombardia è boom di prenotazioni. Sono quasi 640mila quelle già inoculate in regione, quasi 21mila unità in più rispetto allo scorso anno e la tendenza è in aumento. Il picco delle vaccinazioni è previsto storicamente tra la metà e la fine di novembre e si proseguirà comunque per tutto l’inverno. Più della metà dei vaccini è stato somministrato nella provincia di Milano, provincia particolarmente sensibile alla campagna antinfluenzale. Anche a Cremona si prosegue spediti con le inoculazioni con una media di 280 persone prenotate ogni giorno.

I vaccini possono essere prenotati dalle categorie a rischio gratuitamente o essere acquistati nelle farmacie dove possono essere somministrati oltre che dal medico di base di riferimento. Se in Lombardia sono ancora pochi i bambini che hanno ricevuto il vaccino, a Cremona l”80% dei posti disponibili per i più piccoli è occupato. In regione invece si registra un calo del 68% delle vaccinazioni anti Covid.

A Cremona resiste tra gli over 60, i due terzi degli aventi diritto chiedono l’anti influenzale insieme al vaccino contro il Covid. Oltre 7 vaccinazioni su 10 in regione sono state effettuate dai medici di famiglia, il 13% in farmacia e il 7% nei centri vaccinali delle Asst.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata