Al termine degli accertamenti, i carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per furto aggravato un cittadino straniero di 39 anni, pregiudicato e già sottoposto a misura restrittiva per altri fatti, per avere rubato, il 3 agosto scorso, diversi prodotti presso un supermercato di Soresina.

I militari di Soresina, a inizio agosto, avevano ricevuto una denuncia di furto da parte del responsabile di un supermercato del posto che aveva riferito che la sera del 3 agosto un uomo era entrato nell’esercizio commerciale e aveva nascosto numerosi prodotti alimentari in una borsa, uscendo poi da una delle casse e facendo scattare la barriera antifurto. Ma, prima che qualcuno degli addetti potesse intervenire, era scappato di corsa fino all’esterno del negozio, dove era salito su un’auto ed era scappato. L’uomo, prima di uscire, tra le corsie, aveva anche consumato degli alcolici e delle bevande, ma tutta la scena era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza interne. E il responsabile del negozio ha fornito ai carabinieri di Soresina il filmato e la targa dell’auto sulla quale l’uomo si era allontanato.

