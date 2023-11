Il 1 novembre è stato l’ultimo giorno per “Ego”, l’installazione di Maurizio Cattelan formata da un coccodrillo appeso nel centro Battistero di Cremona. “Il Battistero è un luogo sacro ma anche espositivo” dice Don Gianluca Gaiardi, incaricato dei beni culturali della Diocesi “Ci è piaciuto pensare che quella di Cattelan sia stata una provocazione proprio per il luogo dell’esposizione. L’arte è fatta per suscitare polemiche, ma nel polo culturale della cattedrale sono entrate più di 25 mila persone”. Ancora presto dunque per capire con esattezza i numeri dei visitatori solo dell’installazione ma sicuramente un’altra attrazione artistica per la città. Sbac

