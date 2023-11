“Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione”. A scriverlo è la cremoense Chiara Ferragni su Instagram come didascalia a una serie di foto che la ritraggono sdraiata sul lettino delle donazioni dell’ospedale Policlinico di Milano. “Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie”. Per lei anche una foto con l’équipe medica e infermieristica che l’ha accompagnata nella sua prima donazione milanese: «Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso” scrive nel post che si conclude con un ringraziamento ” a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito”. fb