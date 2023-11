Vanoli Basket Cremona partecipa ai Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC, appuntamento che da ventinove anni informa e sensibilizza il pubblico sul tema cancro, e si schiera compatta al fianco dei volontari AIRC domenica 5 novembre, in occasione della sfida con la Virtus Bologna, ospitando al PalaRadi un punto di distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca.

I cioccolatini AIRC sono buoni due volte perché il cioccolato fondente – se assunto in modica quantità – può portare benefici per la nostra salute e perché contribuiscono a garantire continuità al lavoro di circa 6mila ricercatori.

Il cancro resta un’emergenza, il lavoro di scienziati e medici non può subire rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 390.000 nuovi tumori, più di 1000 al giorno. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 6.000 ricercatori conun investimento, nel solo 2023, di oltre 137 milioni di euro. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2022 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).

Per alimentare questo impegno serve uno sforzo corale e il contributo di ognuno è fondamentale per sostenere gli scienziati nello sviluppo di metodi per diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci. Vanoli Basket promuove l’alleanza tra sport e ricerca coinvolgendo tifosi e appassionati al fianco di Fondazione AIRC.

In occasione della partita di domenica 5 al PalaRadi si potranno trovare i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione minima di 13 euro, in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi.

Con i Cioccolatini verrà consegnata una preziosa Guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro. Il cioccolato fondente – come emerso da diversi studi – se assunto in modica quantità, può portare alcuni benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

La distribuzione dei Cioccolatini proseguirà a Cremona anche sabato 11 novembre con i volontari che saranno presenti con tre banchetti in Corso Campi 46, in Piazza Marconi e presso il Teatro Ponchielli. Informazioni disponibili su: www.igiornidellaricerca.it

Protagonisti della campagna dei Cioccolatini della Ricerca sono Luca Boldrini, medico e ricercatore, titolare di un progetto AIRC Next Gen Clinician Scientist presso il Policlinico Gemelli di Roma, insieme al figlio Edoardo, di due anni. Ritratti in un abbraccio pieno di emozione ci ricordano l’importanza della ricerca per arrivare a curare tutte le forme di cancro. Luca non è solamente uno scienziato AIRC, ma è anche un sostenitore della Fondazione che supporta con i Cioccolatini della Ricerca. Un gesto semplice ma essenziale a garantire continuità al lavoro di tanti colleghi impegnati nei laboratori di università, ospedali e istituzioni scientifiche.

