Le indagini effettuate dalla Polizia Locale hanno consentito di fare luce sulla vicenda legata all’aggressione avvenuta una decina di giorni fa in via Dante.

Dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, si sono tratti spunti importanti che hanno permesso di capire che, in realtà, non si trattava di un fatto casuale, avvenuto per motivi contingenti, ma che le persone coinvolte si conoscevano e che i fatti erano sostanzialmente addebitabili a dissapori personali.

Grazie ad un lavoro di raccolta meticolosa di elementi, operata in sinergia tra i Nuclei di prossimità, che hanno conoscenza puntuale delle dinamiche che si sviluppano sul territorio e del Nucleo di Polizia Giudiziaria, si è così riusciti ad individuare l’aggressore.

Sia l’aggredito che l’aggressore abitano in città.

Tutto il fascicolo è stato trasmesso alla Autorità Giudiziaria per le opportune valutazioni di competenza.

