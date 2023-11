Già sold out il camping di Cremona per i due fine settimana della festa del torrone. E quest’anno il tutto esaurito è arrivato prima del solito, segno che il tradizionale evento dedicato al dolce mandorlato attira sempre più turisti e visitatori, soprattutto italiani. Dunque, il sold out del campeggio non è una vera e propria novità nello storico della struttura cremonese, ma è arrivato con settimane di anticipo rispetto agli anni passati.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata