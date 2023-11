Nordio “Rendere giustizia italiana più simile a quella anglosassone”

NEW YORK CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci siamo confrontati con le istituzioni statunitensi e canadesi sulle differenze e sulle similitudini tra i nostri sistemi penali e civili, per rendere la giustizia più efficiente, più garantista, secondo il nostro programma di Governo, e abbiamo discusso molto della cooperazione tra i nostri Paesi contro la droga e il riciclaggio di denaro”. Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti a New York, facendo il punto sulla sua visita negli Stati Uniti.

