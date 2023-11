Tim, attesa per decisione su offerta Kkr

(Adnkronos) – Sarà un lungo weekend per il dossier relativo alla cessione della rete di Tim. E’ cominciata, infatti, una intensa ‘tre giorni’ che vede il board impegnato nell’esame dell’offerta vincolante per la rete, presentata dal fondo Kkr e quella non vincolante per Sparkle e nella valutazione su quale organo societario debba decidere sull’operazione. Sono in corso analisi approfondite e per oggi non sono previste comunicazioni. Al Cda partecipano gli advisor finanziari e legali che risponderanno ai quesiti dei consiglieri. Sarà una giornata di lavoro anche domani con una riunione informale per poi arrivare all’appuntamento di domenica con un nuovo Cda, nel pomeriggio, chiamato a deliberare.

A movimentare le ore prima dell’inizio del consiglio di amministrazione di Tim, è stato il fondo Merlyn che il 27 ottobre ha presentato il piano TimValue, alternativo alla cessione della rete a Kkr. Il fondo ha comunicato la partecipazione detenuta in Tim e ha chiesto che il board valuti il piano presentato. La partecipazione, riferisce Merlyn, “comprende, unitamente ad altri pacchetti azionari detenuti in proprio o per delega da Merlyn Partners SCSp, n. 200.000 azioni ordinarie di Tim S.p.A., di proprietà di Merlyn Advisors Ltd., come attestato dalla certificazione quivi allegata rilasciata da Interactive Brokers (U.K.) Limited; tale partecipazione in Tim comprende altresì le n. 703.280 azioni ordinarie di Tim S.p.A. di proprietà del’Ing. Stefano Siragusa, a lui assegnate dalla stessa Tim S.p.A. e detenute sul conto titoli aperto a nome del’Ing. Siragusa presso la stessa Tim S.p.A. con numero di deposito 151427”. Risulta che il fondo Merlyn detenga lo 0,006%. Nel corso della giornata in un comunicato stampa il fondo ha ribadito a Tim “di avere più dossier titoli, per una quota del capitale inferiore al 3%. Parimenti, è stata data disclosure di un solo dossier titoli per dimostrare correttamente il suo essere azionista. Lo stesso ha fatto Rn Capital che ha dichiarato un dossier titoli di Stefano Siragusa. Il fondo dichiara che la somma di tutti i suoi dossier portano a una quota inferiore al 3%”.

Merlyn ha anche comunicato di aver inviato una lettera al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiedergli un incontro. Secondo quanto si apprende Giorgetti sarebbe venuto a conoscenza della missiva dalle agenzie di stampa. E sul dossier il titolare del Mef, parlando a Pavia, si è limitato a dire “aspettiamo e vediamo”.