Grande cordoglio nella comunità di San Bassano per la tragica scomparsa di Gilberto Marzaroli, docente in pensione e persona molto nota e stimata in paese. Come lo ricorda il sindaco, Giuseppe Papa, era “un uomo del fare e non del dire”. Per anni era stato molto attivo con la Pro Loco, con cui aveva organizzato tantissime iniziative, tra cui feste in cascina, cene e altro.

Poi la pensione e la scelta di dedicarsi ai propri hobby, tra cui aiutare il figlio a sistemare la propria abitazione. “Era una persona con tanta voglia di fare” evidenzia ancora Papa. “Abbiamo saputo della sua scomparsa proprio mentre erano in corso i festeggiamenti del 4 novembre. E stasera avremo anche un concerto al teatro sociale, sempre per lo stesso motivo”. L’amministrazione comunale sta ora valutando come ricordarlo al meglio, forse anche durante l’evento pubblico di stasera.

Ma Marzaroli era conosciuto anche a Pizzighettone, zona di cui era originario, e dove era stato preparatore atletico nella società sportiva locale. lb

© Riproduzione riservata