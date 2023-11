Gravissimo incidente nella mattinata di sabato a Cremona, intorno alle 8.30, in via Ottolini, dove una donna di 83 anni è stata travolta da un’auto. Un urto violento, che l’ha sbalzata sul cofano e poi a terra. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Le condizioni dell’anziana sono apparse da subito gravi, tanto che dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cremona, da dove è poi partita in elisoccorso per il policlinico di Pavia.

La strada è stata chiusa al traffico. L’investitore, un uomo alla guida di una Jeep, che arrivava da piazza IV Novembre, ha raccontato di non sapere da dove fosse sbucata la donna. Dei rilievi si occupano gli agenti della Polizia Locale di Cremona, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. lb-eb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

