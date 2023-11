“Bomba atomica su Gaza? E’ un’opzione”. Bufera su ministro israeliano

(Adnkronos) – Sganciare una bomba atomica sulla Striscia di Gaza? “E’ un’opzione”. Così il ministro israeliano per gli Affari e il Patrimonio di Gerusalemme, Amichai Eliyahu, ha dichiarato rispondendo ad una domanda sulla guerra in corso tra Israele e Hamas nel corso di un’intervista.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è dissociato dalle parole di Eliyahu, affermando che sono commenti “avulsi dalla realtà” e ha sospeso Eliyahu dalle riunioni di governo a tempo indeterminato.

Israele e l’IDF stanno agendo in conformità con il diritto internazionale per evitare danni ai civili, ha riferito Netanyahu. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha chiesto la rimozione del ministro.

Dopo le dichiarazioni, il ministro Eliyahu ha asserito di aver voluto far uso di “una metafora”.

Scontri e arresti alla manifestazione di protesta che si è svolta ieri sera davanti all’abitazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme: centinaia di persone si erano riunite sul posto per chiedere le dimissioni del premier, riporta il ‘Times of Israel’. Scontri con la polizia si sono conclusi poi con il fermo di tre persone accusate di aver tentato di violare il cordone di sicurezza attorno alla residenza del primo ministro. I manifestanti chiedevano un accordo di scambio per garantire il rilascio degli ostaggi e accusavano Netanyahu di essere responsabile delle mancanze che hanno portato all’attacco del 7 ottobre e di non essere riuscito a prevenirlo.