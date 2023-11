Fiorentina-Juve, Renzi: “Oggi partita non si deve giocare”

(Adnkronos) –

Fiorentina-Juventus oggi non si dovrebbe giocare, parola di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è d’accordo con la curva Fiesole, cuore del tifo viola, che chiede il rinvio del match mentre la regione è ancora alle prese con l’emergenza per l’alluvione di questi giorni. “Oggi si gioca Fiorentina Juventus. Per i tifosi Viola non è una partita: è LA partita. Per un intero anno viene preparata una coreografia speciale e la curva Fiesole si prepara per le grandi occasioni. Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita”, dice Renzi.

“Giocare il match in queste ore non ha proprio senso: ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio anziché a Campi Bisenzio o a Quarrata. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa: peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le Istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata. Grazie di cuore ai tifosi che si dimostrano più sensibili e umani dei gestori del sacro business del pallone”, scrive Renzi sui social.