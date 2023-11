Le precipitazioni delle scorse ore stanno inducendo nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua emiliani e lombardi, lo comunica Aipo, l’agenzia interregionale del fiume Po questa mattina. Sotto osservazione anche il grande fiume, che sta ricevendo nuovi afflussi dagli affluenti e che è attestato sopra la prima soglia di criticità (colore giallo – ordinaria) a Pontelagoscuro e nei rami del Delta. All’idrometro di Cremona alle ore 12 il livello era ancora ampiamente al di sotto di questa soglia, -1.22.

In particolare, in Emilia si stima da parte di ARPAE per il torrente Enza – le cui casse di espansione stanno invasando le acque di piena – il raggiungimento ed eventuale superamento della soglia 3 (colore rosso – criticità elevata) a Sorbolo tra la mattinata e il pomeriggio di oggi. La situazione è attentamente monitorata. Per il torrente Parma, sono state parzialmente abbassate nella mattina le paratoie della cassa di espansione al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza a valle, a Parma e in particolare Colorno.

Il personale AIPo delle aree interessate dai fenomeni di piena è operativo nelle azioni di monitoraggio, vigilanza ed eventuale pronto intervento, ove necessario, in coordinamento con tutti gli Enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali e col supporto dei volontari.

