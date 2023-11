Ancora danni da pioggia la scorsa notte, a Cremona e provincia, tra distacchi di intonaco da facciate, problemi strutturali di edifici e infiltrazioni d’acqua. E tra gli interventi che hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco, c’è stato anche, poco dopo le 22, la messa in sicurezza di un palo al passaggio a livello di via Rosario, nel quartiere di Borgo Loreto. Il palo si presentava pericolante, le cause sono ancora da accertare.

