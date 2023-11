Toscana, maltempo non dà tregua. Nuova allerta a Quarrata

(Adnkronos) – Continua l’allerta maltempo in Toscana, dopo il violento alluvione che ha causato 7 morti. Situazione particolarmente critica a Quarrata, uno dei comuni più colpiti dalle esondazioni del 2 novembre, dove questa notte il torrente Stella ha di nuovo rotto l’argine.

Su Facebook il sindaco Gabriele Romiti avverte che “a causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada. Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada”, l’appello del primo cittadino.

La Regione ha reso nota la situazione dei fiumi in Toscana: Ombrone: superato primo livello di guardia a Pontelungo (PT) a 2,15 m. Bisenzio a Gamberame: superato il primo livello di guardia a Vaiano a 1,90 m. Magra: in aumento vicino alla seconda soglia a Villafranca a 2,89 m. Stella: superato il primo livello a 2,5 m a Quarrata. Bisenzio: in aumento ma ancora mezzo metro prima di raggiungere il primo livello a Prato. Arno: in aumento ma nessuna criticità e molto al di sotto della prima soglia di riferimento.