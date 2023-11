Luca Zanimacchia, in gol nel successo sullo Spezia, ha commentato l’incontro: “Come dico spesso, quando uno fa gol, parte un po’ la testa. Sono veramente contento per la vittoria della squadra. Il mister ci ha messo nelle gambe ciò che serve, ringrazio Sernicola per l’assist. Il mister mi ha sempre dato fiducia e lo ringrazio, mi sento bene fisicamente. Abbiamo una squadra di grande qualità, possiamo creare tante occasioni. A Cittadella abbiamo avuto un confronto, si sta vedendo il lavoro del mister. Le qualità le abbiamo tutte, stiamo crescendo tanto”.

