Come ogni anno l’Associazione Diabetici Cremonesi e i Lions clubs di Cremona propongono un convegno per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete, un appuntamento che negli anni è diventato un incontro tradizionale per Cremona e un appuntamento fisso dell’Associazione, e dei Lions,

L’incontro, che si terrà sabato 11 novembre alle 9,30 nella Sala Cinema del centro commerciale CremonaPo, è stato organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona, di Asst–Cremona, di Ats-Valpadana e del Centro Commerciale CremonaPo ( Con il quale i Lions hanno una convenzione). Obiettivo: la sensibilizzazione alla patologia diabetica, la sana alimentazione e l’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e cura del diabete.

Il convegno, però, non è indirizzato solo alle persone diabetiche, ma tratterrà anche tematiche per tutti, quali la peer education, la sicurezza stradale e gli effetti dell’alcol alla guida (ci sarà anche un simulatore), ma soprattutto la salute globale (il tema internazionale della Giornata Mondiale è “Potenziare la salute globale”).

Sicuramente la partecipazione di professionisti di livello che presenteranno scenari di innovazione scientifica sarà un forte stimolo per innescare percorsi di rinnovamento, e con il confronto e la discussione daranno la possibilità di un arricchimento e una crescita personale.

Ci saranno anche delle testimonianze di atlete (Michela Cogo, pluricampionessa di nuoto in acque libere, Alice Degradi, campionessa nazionale di pallavolo) che hanno compiuto imprese “titaniche” e che forniranno informazioni vitali, sottolineando l’importanza dello sport, sfidando le limitazioni imposte dal diabete. Atlete che si sono distinte nel combattere e contrastare i pregiudizi legati alle persone con diabete fungendo da esempio per tutti

SCREENING

Il 12 novembre al centro commerciale ci sarà un gazebo preparato dalla direzione del centro per la misurazione della glicemia e del colesterolo totale con medici, infermieri, volontari dell’associazione e dei Lions.

Il 13 novembre, sempre Associazione e Lions saranno presenti alla festa del quartiere in occasione della festa del Patrono S. Omobono in via Oglio e il 14 novembre nell’atrio dell’ospedale di Cremona insieme ai medici e infermieri per celebrare la giornata mondiale del diabete con lo staff ospedaliero.

