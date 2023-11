L’impiantistica in prima linea per gli obiettivi green

MILANO (ITALPRESS) – Oltre il 60% delle aziende mostra di avere fissato obiettivi di decarbonizzazione dei processi produttivi e di avere messo in atto azioni per misurare le emissioni di CO2. L’impiantistica italiana è in prima linea per guidare le transizioni energetiche e digitali, secondo quanto emerso dal focus dell’Associazione ANIMP che ha riunito a Milano la sua Sezione Componentistica per analizzare trend e direttrici, a pochi giorni dall’avvio della COP28 sul clima negli Emirati Arabi Uniti.

