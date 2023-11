Ancora proteste da parte dei residenti dell’area attorno al Parco Rita Levi Montalcini, che lamentano la presenza costante, nella zona, di gruppi di stranieri che quotidianamente si radunano tra il parco in questione e via Monsignor Enrico Assi, assembrandosi sulle panchine, spesso abbandonando rifiuti e bottiglie vuote a decine, ma anche utilizzando le aiuole della zona come proprio orinatoio privato.

Non solo: spesso, secondo quanto raccontano i residenti, si rendono protagonisti di schiamazzi e molestie ai passanti. “Non si può passare di lì senza ricevere molestie e catcalling” commenta una donna residente in zona, che preferisce restare anonima. “A qualsiasi ora bevono, si ubriacano, fanno baccano, orinano per strada o addirittura inseguono le ragazze”.

I residenti hanno anche inviato un esposto in Procura, oltre ad aver scritto all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, ma nonostante vi siano dei controlli periodici da parte di Polizia e Carabinieri, la situazione non accenna a migliorare. D’altro canto, gli interventi in zona negli ultimi mesi non sono mancati: lo scorso 2 novembre un controllo dei militari aveva portato a una segnalazione per droga, mentre la polizia da alcuni mesi sta portando avanti l’operazione denominata “Ad Alto impatto”, che prevede controlli in varie zone della città, compresa quella.

Ma per i residenti, non basta: servirebbero, infatti, passaggi quotidiani delle forze dell’ordine, per scongiurare gli assembramenti. lb

