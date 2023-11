L’anno scorso un boom da 18 mila visitatori in due giorni per la prima edizione di Ultracon, la convention del fumetto, videogioco e della cultura pop a CremonaFiere che è pronta a tornare anche per il 2024 il 20 e 21 gennaio con formula e location invariata.

Due giorni all’insegna della passione e dalle condivisione all’interno dei padiglioni della fiera con centinaia di postazioni videogames, dai grandi successi del momento ai classici del passato, decine di autori di fumetti, workshop, conferenze, ring di wrestling con i personaggi più amati del mondo nerd, area K-Pop con eventi e incontri sulla musica coreana, modellismo, aree giochi in scatola e gare cosplay.

6 palchi continuamente animati con incontri, gare, concerti e interviste e inoltre, un’immensa area mercato per acquistare fumetti, gadget e tutte le memorabilia che rendono magico il mondo nerd.

L’anno scorso alla manifestazione nata dalla sinergia tra CremonaFiere e Centro fiera Montichiari anche i concerti di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni che hanno incantato grandi e piccini con le sigle che hanno caratterizzato l’infanzia di intere generazioni.

Per svelare gli ospiti della nuova edizione è ancora presto, ma la macchina organizzativa è in moto da tempo per replicare il successo dell’anno scorso.

