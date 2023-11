Green Oleo, la società cremonese tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili, ha completato il processo di attivazione del nuovo magazzino prodotti finiti. La nuova struttura, altamente automatizzata e con una capacità di stoccaggio superiore a 2000 posti pallet, rappresenta un fiore all’occhiello in termini di sostenibilità, elemento su cui Green Oleo fonda la sua mission. La nuova logistica, infatti, è stata rivestita con una pittura catalitica in grado di decomporre gli NOX generati dalla combustione dei carburanti fossili con un’ efficacia equivalente a quella 8-10 alberi per 100 mq di superficie.

“Green Oleo è consapevole che l’inquinamento atmosferico è una sorta di “killer silenzioso e invisibile” che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è ancora causa di numerose malattie, soprattutto nel sud-est asiatico e nelle regioni del Pacifico occidentale” commentano dall’azienda. “Pertanto la riduzione dell’inquinamento è uno degli aspetti che la Società intende monitorare nella sua attività”.

Il magazzino inoltre è stato dotato di pannelli fotovoltaici con una potenza di picco pari a 141,44 KWp che rappresentano un significativo contributo alla riduzione dell’impronta di carbonio propria delle attività antropiche. Ancora una volta, Gren Oleo è riuscita ad abbinare un efficace contributo ambientale ad un miglioramento del servizio offerto ai clienti.

“Siamo estremamente orgogliosi del nostro nuovo magazzino altamente automatizzato, sostenibile e che mitiga l’impatto ambientale dello stabilimento con il territorio circostante” commenta Beatrice Buzzella, presidente e Ceo. “L’utilizzo della pittura catalitica per ridurre l’inquinamento atmosferico e l’implementazione dei pannelli fotovoltaici testimoniano con chiarezza il nostro profondo impegno per l’ecosistema e la comunità cittadina. Questa iniziativa non solo rafforza la nostra responsabilità ambientale, ma migliora la qualità dei servizi offerti ai clienti, dimostrando che la sostenibilità può essere una leva per lo sviluppo del business e il successo aziendale”.

