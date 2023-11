MILANO (ITALPRESS) – Il tumore al pancreas è una delle patologie più complesse da trattare. In Italia solo nel 2022 sono state circa 14.500 le nuove diagnosi. Per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e per sostenerla, la Fondazione Humanitas per la Ricerca ha deciso simbolicamente di piantare nei giardini dell’Istituto Clinico Humanitas dei bulbi di tulipano.

