Lino Banfi lascia Ballando con Le Stelle: “Lo avevo deciso prima di iniziare”

(Adnkronos) – Lino Banfi ha deciso irrevocabilmente: non continuerà la sua avventura a ‘Ballando con lo Stelle’. L’attore lo rivela in un’intervista al settimanale ‘Chi’. Nonostante l’affetto del pubblico e il gradimento ottenuto nel corso delle prime puntate, l’attore pugliese ha spiegato i motivi che si celano dietro la sua decisione. “Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti”, ha detto Banfi. “Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo”.

“So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo”, ha aggiunto il popolare attore. Che ammette: “Ho usato la strategia del marketing. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura”. La schiettezza di Banfi non si ferma qui: l’attore ha ammesso di aver accettato di partecipare al programma per la moglie, scomparsa tempo fa. “Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti…Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei”.