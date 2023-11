Si chiama canzone “Occhibuoni” la nuova canzone cantata da Elena Ravelli e scritta da Roberto Pascucci (musica) e Riccardo Bonvicini (testo), in edizione con l’etichetta musicale “laPOP” uscirà su tutte le piattaforme digitali il 16 novembre 2023 A poco più di un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, il leggendario calciatore e uomo straordinario, un omaggio speciale prende forma attraverso la musica. La canzone “Occhibuoni”, interpretata con passione da Elena Ravelli, diventa un toccante tributo a Gianluca Vialli e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato.

Il testo della canzone racchiude preziosi significati, riflettendo l’essenza del campione e la sua straordinaria umanità. “E’ uomo chi lotta con coraggio, chi sbaglia ripetutamente sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e di mancanze.” Questa citazione incarna il coraggio e la profonda umanità di Gianluca Vialli, sia come calciatore che come uomo.

La canzone celebra anche il valore delle emozioni e la dignità di fronte all’ignoto. “Bisogna accettare le emozioni, anche quelle più difficili da gestire. Se non sei mai triste come fai a capire quanto è bello essere felici?” Gianluca Vialli è stato un esempio di generosità, bontà e dignità, valori che risplendono nel brano “Occhibuoni”.

I produttori Riccardo Bonvicini e Roberto Pascucci hanno unito le loro forze per creare questa toccante lettera musicale in onore di Gianluca Vialli. Senza una pianificazione dettagliata, hanno lavorato con dedizione per rendere omaggio alla grandezza di Vialli, sia come atleta che come essere umano. Elena Ravelli ha donato al brano la sua magnifica interpretazione, valorizzando il testo con sfumature vocali e la sua dolcezza.

Riccardo Bonvicini, autore del testo e produttore esecutivo, e Roberto Pascucci, compositore, arrangiatore e produttore artistico, hanno creato un brano che cattura l’essenza di Gianluca Vialli. La canzone è fortemente radicata nella cultura cremonese, con Vialli, Elena Ravelli e Riccardo Bonvicini originari di Cremona e Roberto Pascucci che ha vissuto a Cremona per molti anni.

Cremona ha dimostrato un affetto profondo per il calciatore scomparso, e questo omaggio musicale è un modo tangibile per ringraziare per la bellezza che ha condiviso con il mondo attraverso le sue sfide e successi, sia nel calcio che nella vita.

Il brano “Occhibuoni” rappresenta un sincero tributo, con influenze jazz nell’arrangiamento curato da Roberto Pascucci. Le parole del testo di Bonvicini sottolineano gli aspetti più significativi della vita di Vialli, dai trionfi sportivi alla sua gentilezza, dignità e coraggio nell’affrontare la sua ultima sfida.

Elena Ravelli, celebre interprete delle canzoni di Mina a Cremona, ha donato al brano una profonda autenticità, rendendo omaggio a Gianluca Vialli in modo toccante e suggestivo.

La canzone “Occhibuoni” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 16 novembre 2023, in edizione con l’etichetta musicale “laPOP”

È un tributo straordinario a un uomo straordinario, e invitiamo tutti a unirsi a noi nell’ascoltare e nel condividere questo omaggio speciale a Gianluca Vialli.

Il ricavato dalla vendita del brano e dagli streaming verrà interamente devoluto alla fondazione Vialli – Mauro

© Riproduzione riservata