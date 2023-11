Un consiglio comunale flash quello di martedì sera a Castelvetro Piacentino, per una variazione di bilancio in divenire, ma il paese della bassa è al centro dell’attenzione più che mai in questo momento anche per il ponte in ferro che lo collega a Cremona. Giunti saltati, rattoppi su rattoppi, in attesa dell’intervento definitivo che ci sarà nell’estate 2024. Ma i rattoppi sono ormai quotidiani e non reggono al flusso di traffico e al maltempo a cui comunque la stagione ci sta abituando. Il sindaco Granata però parla di lavori importanti, ben più strutturati, affinché il ponte regga almeno per i prossimi mesi. “Un intervento più esteso ma non radicale che spero che ci consenta di fare un inverno migliore” dice il sindaco ” Le fasi sono prossime perché i tecnici hanno già preso misure sul ponte”.

E in tema di consiglio comunale da segnalare l’intervento del gruppo consigliare Castelvetro Futura di Francesca Albanesi sul tema della variazione di bilancio:”In merito alle variazioni in oggetto, ci preme sottolineare alcuni punti. Partiamo dalla analisi delle maggiori entrate che ci offrono l’occasione di presentare una proposta: al Cap. 4038 ‘Proventi permessi di costruire’ osserviamo un aumento di 16.000,00 euro, con un totale assestato di 86.000,00 euro, invitiamo l’Amministrazione a valutare l’utilizzo di questi proventi per realizzare un percorso protetto dalla pioggia per gli alunni del Polo scolastico che si recano nei locali della mensa, soprattutto in ragione del fatto che ai bambini più piccoli della scuola primaria non è consentito l’utilizzo degli ombrelli quindi arrivano in mensa fradici, idem quando tornano in aula. La proposta a nostro parere è anche in continuità con la tanto decantata idea di “Campus” con percorsi protetti. (A tale propositi ci chiediamo il motivo della mancata chiusura della strada di collegamento scuola-mensa malgrado sia ormai terminato il collegamento di via Kennedy con il quartiere A. Moro) ” si legge in una nota stampa. Il Sindaco ha comunicato che il terzo lotto dei lavori sul “Campus” prevedrà tale intervento e alla richiesta di una tempistica anche perché il problema è reale e attuale, non è iniziata la fase del progetto esecutivo. In alternativa il gruppo ha proposto “di cominciare a sistemare le strade che sono in cattive condizioni”. Spostando l’attenzione sulle “Maggiori Uscite” presentate in consiglio Albanesi aggiunge: sul tema ‘Manutenzione Impianti semaforici”, a luglio lo stanziamento era passato da 8.000,00€ a 10.000,00€, e ora arriviamo a 11.700,00€. Chiediamo ancora una volta una distinta precisa di queste spese, sembrandoci una cifra eccessivamente alta considerato il numero di impianti semaforici sul territorio”. Il sindaco ha garantito il suo interessamento per farci pervenire la distinta richiesta. Infine sulla “Spesa verifica sistema misura impianto fotovoltaico Polo scolastico’ Albanesi fa i conti: 1.700,00€ a questi vanno aggiunti i 750,00€, per la ‘verifica triennale dell’impianto fotovoltaico’ :”Questo ci porta a considerare che costi di gestione e assenza di batterie di accumulo per l’impianto fotovoltaico probabilmente comportano che i risparmi energetici attesi non possano essere conseguiti (la maggiore richiesta di energia a scuola avviene nei mesi più freddi e quindi con minore irraggiamento solare mentre in estate, quando si raggiunge il picco di irraggiamento, gli edifici sono chiusi). Il Sindaco ha preannunciato l’intenzione di considerare la possibilità di adesione a “SCAMBIO ALTROVE” che di fatto permette che l’energia immessa da un impianto fotovoltaico venga scambiata non solo con l’energia prelevata dallo stesso contatore, ma anche con l’energia prelevata da un contatore diversamente ubicato. Qualora possibile anche Castelvetro Futura si è dichiarato a favore di tutte le soluzioni che permettano di conseguire il risultato al minor costo possibile.

