“Io leggo perché” è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, portata avanti dall’associazione editori, dagli insegnanti, dai librai e dagli studenti. Scopo della manifestazione è arricchire di libri le biblioteche scolastiche. Si tratta di una grande mobilitazione nazionale. Per raggiungere l’obiettivo le scuole sensibilizzano studenti, genitori, docenti a comprare libri da destinare alla propria biblioteca scolastica nelle librerie associate all’evento; oltre a ciò, nelle librerie gemellate alla scuola, durante la settimana di “Io leggo perché” si possono promuovere eventi e partecipare a contest.

Quest’anno #ioleggoperché premierà con un buono acquisto del valore di 1.000 euro ciascuna delle 10 scuole che interpreteranno al meglio il tema “Diventare grandi con i libri”. Il buono potrà essere utilizzato per acquistare libri per le biblioteche scolastiche.

La commissione biblioteca del Torriani, con la referente Chiara Beccari e grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Libreria Timpetill, ha strutturato due giorni di letture in libreria per i piccoli, titolo dell’iniziativa: “Ti racconto una storia. I grandi leggono ai piccoli. Leggere per diventare grandi”.

Si parte martedì 7 novembre con la 2b chimica Torriani della prof.ssa Francesca Poli. Alla Timpetill Sama Rizk, Tania Faraoneau, Laura Maggioni e Alessia Berardi hanno letto per materna e elementari le storie selezionate dalla libreria: “Io e pepper”, “La storia del Toro Ferdinando”, “Il teschio”, “Nei guai”, “Se piangi come una fontana”, “Come fa babbo Natale a passare dal camino”.

© Riproduzione riservata