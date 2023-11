Si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 16, nella Sala Coppetti di Cremona Solidale, un tavolo di lavoro promosso ed organizzato da Azienda Sociale Cremonese, presieduta da Giuseppe Tadioli, mirato al confronto sullo sviluppo e l’adozione di un modulo unico per l’accesso in Rsa.

All’incontro saranno presenti i responsabili della Direzione sociosanitaria di Ats Valpadana, la Direzione sociosanitaria di Asst Cremona, dott.ssa Paola Mosa, il direttore del Distretto di Cremona, dott.ssa Valentina Brunelli, il dott. Gianfranco Lima Presidente dell’Ordine dei Medici, Arsac rappresentata dal presidente dott. Giovanni Scotti e dal dott. Palmiro Alquati, il presidente di Uneba don Roberto Rota. Presenti anche Direzioni e rappresentanze delle Fondazioni dell’Ambito Sociale Cremonese.

Dopo diversi mesi di lavoro e di confronto, si è riusciti a sviluppare un modulo standard unico per l’accesso in Rsa, l’obbiettivo dell’incontro è quello di discuterlo con le diverse realtà territoriali coinvolte e insieme quello di far partire un nuovo sistema, che segua tutti i diversi aspetti e problemi, per fare in modo che vengano progressivamente superate eventuali criticità, verso una semplificazione per il cittadino, le famiglie, i Medici di famiglia chiamati a compilarlo e verso un servizio di crescente efficacia e qualità.

