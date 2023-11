Lunedì 13 novembre, in Sala Quadri di Palazzo comunale, alle 12,00, si terrà la cerimonia di conferimento degli attestati di benemerenza agli ex dipendenti comunali. Come da tradizione questa cerimonia si svolge per la ricorrenza di S. Omobono, patrono di Cremona, data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune.

La Giornata dei lavoratori anziani è destinata a testimoniare, attraverso la consegna di un diploma di merito, la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori meritevoli che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune di Cremona o Enti ad esso assimilati, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Giunta comunale.

Tanti i pensionamenti che si sono verificati in questi due anni: ecco l’elenco di quelli cessati dal servizio il 13 novembre 2022 ed il 12 novembre 2023:

Lamberto Ghilardi (Dirigente Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti Patrimonio); Mara Biazzi (Unità Direzionale Segretario Generale – Ufficio Consiglio Comunale); Federica Bonfanti (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Ufficio Segreteria di Direzione); Fiorella Parmigiani (Settore Politiche Educative, Istruzione); Cecilia Botturi (Unità Direzionale Segretario Generale – Servizio Comunicazione); Gianpietro Granata (Polizia Locale); Nadia Clerici (Settore Politiche Educative, Istruzione); Giorgio Salami (Unita’ Direzionale Segretario Generale – Servizio ICT e Agenda Digitale); Anna Rosa Robusti (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità locale Servizi demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio Stato Civile); Barbara Guarneri (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Enrica Caterina Faiferri (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Cesare Giordani (Polizia Locale); Giuseppina Nolli (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile); Lionella Parmigiani (Settore Economico Finanziario Entrate); Luigi Pollastri (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE, Area Vasta – Servizio Tecnico Patrimonio); Davide Spotti (Polizia Locale); Luciano Marchetti (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE, Area Vasta – Servizio Tecnico Patrimonio); Nicolò Gambino (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Servizio Sedi istituzionali, Musei, ERP); Fabio Lupi (Polizia Locale); Alberto Rossi (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL); Silvia Garatti (Settore Politiche Educative, Istruzione); Marialba Alini (Polizia Locale); Mario Livrini (Polizia Locale); Gianpaolo Ferrari (Polizia Locale); Mariarosa Bricchi (Polizia Locale); Miriana Mori (Settore Politiche Educative, Istruzione); Maria Antonella Benna (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile – Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL); Maria Grazia Pizzarelli (Settore Politiche Educative, Istruzione); Antonio Demicheli (Unita’ Direzionale Segretario Generale – Servizio ICT e Agenda Digitale); Marco Scartapacchio (Settore Cultura e Turismo – Servizio Museo Civico “Ala Ponzone”); Maria Di Marzo (Settore Sport Provveditorato ed Economato); Claudio Graziani (Polizia Locale); Renata Romani prematuramente scomparsa (Settore Economico-Finanziario, Fiscalità locale Servizi demografici, Cimiteriali e Statistica – Ufficio Stato Civile).

