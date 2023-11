Serata e nottata di controlli tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona. Infatti, in orario serale e notturno, sono stati intensificati e rafforzati i servizi di pattugliamento su tutta la città con servizi congiunti dei carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cremona, al fine di vigilare la rete viabile e, in particolare modo, di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio. Al termine dei controlli una persona è stata denunciata mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura per stupefacenti.

Nel particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 56 anni, con precedenti di polizia a carico. L’uomo è stato fermato per un controllo poco dopo le 23 dell’ 8 novembre in via del Giordano, mentre era alla guida di un’auto. Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato sintomi inequivocabili sul suo stato di alterazione, incompatibile con la guida di un veicolo, e hanno percepito un forte odore di alcol all’interno dell’abitacolo. E’ stato sottoposto al test che ha evidenziato un valore di circa 0,95 g/l, quasi il doppio del consentito. Tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 07, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti un cittadino straniero di 31 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato in via Fatebenefratelli all’1.45, mentre cercava di scappare in bicicletta. I militari lo hanno raggiunto e gli hanno intimato di fermarsi, ma ha continuato a pedalare percorrendo alcune decine di metri, gettando a terra un involucro. Una volta fermato i Carabinieri hanno recuperato il pacchetto, che conteneva circa quattro grammi di hashish. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato posto sotto sequestro e, di conseguenza, l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa.

