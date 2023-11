Ghigliano (Sixt)”Da 5 anni in Italia, personale altamente qualificato”

MILANO (ITALPRESS) – “In questi 5 anni abbiamo corso molto, abbiamo aperto più di 43 branch, abbiamo 262 dipendenti al momento e una flotta premium. Cosa vuol dire premium? Vuol dire non solo la flotta che è composta al 70% dai più noti brand tedeschi, vuol dire essere posizionati nelle migliori posizioni degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie all’interno delle città, vuol dire avere personale altamente qualificato e formato che è un’unicità all’interno del settore”. Lo dice Angelo Ghigliano, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Sixt. Una nuova indagine condotta da SIXT, provider internazionale di

servizi di mobilità premium, in collaborazione con un pool di specialisti in scienze politiche

e sociali dell’Università di Pavia, guidati dal Professor Flavio Antonio Ceravolo, Direttore del

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale, traccia un quadro dei comportamenti

di mobilità degli italiani di oggi e per il futuro.

f01/mgg/gtr

© Riproduzione riservata