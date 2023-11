Gravissimo incidente, questa mattina dopo le 6, sulla ss10, all’altezza del parco rifugio “La Cuccia e il Nido” di Calvatone. La vittima è un ragazzo di 20 anni, Daniele Bassi, residente a Piadena Drizzona e originario in particolare della località Drizzona.

Dalle prime ricostruzioni stava viaggiando verso Piadena Drizzona quando, giunto in prossimità de La cuccia e il Nido, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Volkswagen Polo, uscendo di strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gussola, la Radiomobile di Casalmaggiore, i Vigili del fuoco e Porto Emergenza. Per l’autista, sbalzato fuori dalla vettura, non c’è stato nulla da fare. L’auto, cappottandosi, ha pure divelto parte della recinzione del parco rifugio, a conferma della violenza dell’impatto.

Il 20enne, come detto, è morto sul colpo, come è stato accertato dai sanitari intervenuti comunque tempestivamente sul posto: Daniele era da poco stato assunto da Toninelli, la ditta di Piadena che si occupa di prodotti per la casa. Sembra che il giovane sia uscito di strada autonomamente, facendo cioè tutto da solo: anche per questo i Carabinieri hanno preso in esame le immagini delle telecamere poste sul perimetro esterno de “La Cuccia e il Nido” di Calvatone, per poter verificare la dinamica dell’incidente ed escludere il coinvolgimento di altri mezzi.

Il giovane sarebbe uscito di strada sul lato sinistro, dopo avere cercato una disperata sterzata verso destra, ma anche questo passaggio andrà verificato: un particolare che lascia intendere che il 20enne abbia perso il controllo del mezzo, cercando di recuperarlo quando purtroppo era troppo tardi. La famiglia è stata subito avvisata ed è arrivata sul posto, piangendo un figlio che stavano aspettando a casa e che purtroppo a casa non è più tornato.

foto e video Alessandro Osti

