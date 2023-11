Grave incidente nel pomeriggio di sabato lungo la A21, allo svincolo di Pontevico-Alfianello, proprio sulla rampa di accesso, dove un’auto Volkswagen e un furgone si sono scontrati frontalmente. Erano circa le 15.21 quando i due mezzi, condotti rispettivamente da due uomini di 51 e 48 anni, sono entrati in collisione. Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

Il conducente del furgone è rimasto incastrato con le gambe tra le lamiere del veicolo distrutto, l’altro ha riportato traumi al torace e danni alla clavicola. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, l’altro in eliambulanza, in codice rosso, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale.

