Mancava da Cremona dal 2019: è tornato in questo 2023 il mercatino degli hobbisti nel Quartiere Po, appuntamento che coinvolge via Adda e via Oglio nel giorno di Sant’Omobono, patrono della città. Dal banchetto con monili realizzati a mano a quello delle decorazioni di Natale fino al volontariato e alla presenza di alcuni enti per progetti benefici come il banchetto del Leo Club Cremona Host. Una 70ina in totale i banchetti presenti: nella mattinata anche la visita dell’assessore Luca Zanacchi e Giampaola Costanza, presidente del comitato di Quartiere Po, che ha organizzato l’evento. fb

