Sciopero, Sbarra “Sbagliato questo clima di polemiche”

ROMA (ITALPRESS) – “La Cisl da sempre è abituata a rispettare le norme legislative. Penso sia sbagliato questo clima di polemiche, concentriamoci per lavorare insieme, per migliorare la legge di stabilità e per costruire le condizione per lanciare la sfida per un nuovo e moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo, il lavoro e la coesione sociale”, sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

© Riproduzione riservata