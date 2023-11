In vendita due cappelle di famiglia al cimitero di Castelverde sul sito del Comune è stato il aperto il bando con una base d’asta per ciascuna cappella di 66 mila euro. Le cappelle di famiglia possono essere scorporate e divise a metà. Costruite otto anni fa, l’amministrazione prima di metterle in vendita ha dovuto aprire una procedura di rivalutazione e perizia adeguandole ai nuovi prezzi di mercato e il caro cimitero si è fatto sentire; dotate già di marmi, ogni cappella intera ha dieci loculi di fascia e dieci ossari, il bando scade il 29 novembre alle 12, chiunque può partecipare anche persone residenti in un comune diverso da Castelverde, il criterio di assegnazione sarà su base economica.

