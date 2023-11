L’infermiere è un lavoro che si sceglie con motivi diversi ma certamente per vocazione, per apprenderlo esiste un corso post-diploma che forma operatori sanitari con le conoscenze necessarie negli ambiti di prevenzione delle malattie, educazione sanitaria e assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età. Il Corso di Laurea triennale in Infermieristica è erogato dall’Università degli Studi di Brescia nella sede dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, situata al Padiglione n°4 dell’Ospedale; sono una sessantina i posti disponibili ogni primo anno e la provenienza degli studenti è in prevalenza dalla Lombardia con un 10% da fuori Regione, come conferma il direttore delle attività didattiche Adele Luccini. Incontriamo Leonardo Piccinotti e Valeria Perla Costone, rispettivamente iscritti al secondo e al terzo anno, che ci raccontano le ragioni per cui hanno scelto questo percorso e gli obiettivi per il futuro.

Servizio di Federica Priori

