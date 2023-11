Si osserva anche nel territorio cremonese un aumento dei casi Covid-19 in linea con la tendenza nazionale, ma in rapporto alla totalità di infezioni da SARS-CoV-2 attualmente in corso, risulta esiguo il numero di quadri clinici gravi che sono per lo più rilevati in pazienti anziani e fragili con patologie, come conferma Angelo Pan Direttore Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ASST di Cremona.

C’è inoltre attenzione in Asia e in Europa per la crescita del numero di polmoniti infantili, soprattutto in Cina dove il prolungato lockdown durante la pandemia ha ridotto la circolazione dei virus e di conseguenza ora con la riapertura anche il Mycoplasma pneumonia si diffonde con decisione. Si tratta comunque di un batterio noto, la potenziale difficoltà risiede nell’eventuale antibiotico-resistenza come spiega il dottor Pan, sottolineando che al momento il fenomeno va monitorato senza allarmismi.

Il servizio di Federica Priori

