E’ stato fermato, Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Bergamo, marito di Rossella Cominotti, 53 anni, trovata morta questa mattina in una camera da letto di un hotel di Mattarana, nel comune di Carrodano, nello Spezzino. L’uomo, che si era allontanato a bordo di una C3 bianca, è stato fermato in Lunigiana. La coppia è residente a Cavatigozzi e gestisce un’edicola a Bonemerse. Ora Zenucchi sarà interrogato dal pm.

Per ora, tutto è ancora avvolto nel mistero. Da chiarire i motivi dell’allontanamento della coppia, sparita da quasi due settimane e sempre con i telefoni spenti, e della chiusura improvvisa dell’edicola. Forse una fuga volontaria per questioni economiche. Nessuno, nell’albergo, dove erano ospiti da venerdì, li avrebbe sentiti litigare, e ancora non è stata trovata l’arma del delitto. L’omicidio resta l’ipotesi più accreditata, in quanto le ferite da arma da taglio sul corpo di Rossella, che sembra avesse problemi di salute e di depressione, non sarebbero autoinferte.

Sara Pizzorni

