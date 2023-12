Il corpo della cremonese Rossella Cominotti, 53 anni, originaria di Bozzolo e residente a Cavatigozzi con il marito, è stato trovato senza vita in una camera da letto di un hotel di Mattarana, nel comune di Carrodano, in Val di Vara, nello Spezzino. Si procede per omicidio. La donna potrebbe essere stata uccisa con un’arma da taglio o con un oggetto contundente. A trovare il corpo, il personale dell’albergo che doveva riordinare la camera. L’allarme è scattato alle 8.55 di questa mattina. La donna e il marito, Alfredo Zenucchi, 57 anni, lui originario di Bergamo, erano ospiti dell’albergo da venerdì.

Diramate a tutte le forze dell’ordine le ricerche dell’uomo, che viaggia su una C3 bianca avvistata in mattinata sull’Aurelia. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri delle stazioni di Sesta Godano e dal nucleo investigativo. Sono già in corso le acquisizioni delle immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze per ricostruire l’accaduto e rintracciare eventuali sequenze del marito che ha lasciato l’albergo.

Nel cremonese, la coppia non si vedeva più da 12 giorni. I due sono i titolari dell’edicola in centro a Bonemerse, davanti a palazzo comunale, che è stata chiusa senza preavviso. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: “I telefoni”, si legge nel post, “non ricevono più chiamate e neanche whatsapp funziona. Le forze dell’ordine sono da giorni al lavoro e in famiglia c’è molta preoccupazione”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata