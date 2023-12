Sono due minorenni i responsabili del danneggiamento della statua di Antonio Stradivari collocata in corso Garibaldi proprio di fronte alla casa nuziale del Maestro liutaio, diventata luogo di formazione per giovani liutai per iniziativa della Fondazione Casa Stradivari.

Le indagini della Polizia Locale hanno consemtito di individuare gli autori del danneggiamento e del conseguente furto avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorsi.

Subito dopo l’atto vandalico, la Polizia Locale ha iniziato l’attività di indagine e ricerca di elementi utili per scoprire gli autori. Grazie alla visione dei filmati del sistema di video sorveglianza, nonché alla conoscenza del territorio e delle dinamiche che caratterizzano i movimenti nelle varie zone cittadine, gli agenti sono riusciti a risalire agli autori del furto del violino, che è stato recuperato, nonché del danneggiamento della statua: si tratta appunto di due minori residenti in città, per i quali ora si prospetta la denuncia.

E’ in corso la quantificazione dell’ammontare del danno arrecato.

