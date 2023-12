Leggi anche: 08 Dic 2023 Ancora danneggiata

la statua dello Stradivari seduto

Dopo il ricciolo è stato restituito anche il violino. La statua di Stradivari – danneggiata la notte tra giovedì e venerdì – potrà ora tornare nella sua interezza. Chi ne aveva staccato le parti le ha restituite. Ma rimane la grande amarezza, per un gesto che si ripete ciclicamente nel tempo e che visto più in generale colpisce l’intera città, in uno dei suoi storici simboli culturali.

Il violino che stradivari reggeva tra le mani è stato ritrovato questa mattina esattamente sopra alla panchina accanto alla statua intorno alle 9.30, all’apertura di casa Stradivari. Per ricostruire l’accaduto si attende di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza posizionate esattamente di fronte alla statua in corso Garibaldi.

Michela Cotelli

© Riproduzione riservata