Anche l’edizione 2023 della vendita solidale delle maglie indossate (o preparate) in occasione del Christmas Match Cremonese-Modena si è rivelata un successo: in meno di mezz’ora, infatti, questi pezzi unici da collezione, a disposizione nel Thisability USC Store di via Solferino, sono andati sold out. L’intero ricavato della vendita (5500 euro) anche quest’anno è destinato proprio al progetto Thisability.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli appassionati grigiorossi e ai collezionisti che aderendo all’iniziativa hanno contribuito in modo concreto al sostegno di un’esperienza inclusiva di grande valenza sociale.

© Riproduzione riservata