Dopo aver messo sotto l’albero di Natale i quattro gol contro il Modena e i conseguenti tre punti in classifica, la Cremonese scende in campo oggi, martedì 26 dicembre, per un’altra sfida d’alta quota.

Sull’areo verso Palermo, mister Stroppa ha caricato una solidità difensiva su cui costruire le proprie fortune in questa chiusura di 2023, ma anche per programmare la seconda parte di stagione.

I grigiorossi hanno incassato un solo gol – nel sabato nero di Piacenza contro la Feralpisalò – nelle ultime sette uscite e la quadratura trovata in queste settimane sarà ancora più preziosa contro un avversario come la formazione di Corini che invece arriva da tre match in cui ha segnato tre reti in ciascuna gara.

Il tecnico della Cremonese deve anche fare i conti con un Coda rimasto a secco da cinque turni, ma contro il Modena è riuscito a trovare soluzioni interessanti per ovviare ad una sterilità offensiva che sembrava aver paralizzato tutta la squadra.

Il contributo delle mezzali a riempire l’area ha fatto nascere 3 dei 4 gol visti allo Zini contro i Canarini, ma Pickel, autore di una doppietta, non sarà del match per squalifica. E qui il ventaglio di soluzioni a disposizione di Stroppa si ampia: dall’(improbabile) arretramento di Vazquez al rilancio di Abrego (ultimamente utilizzato però più come vice-Castagnetti) passando per una nuova chance allo spento Majer delle ultime settimane.

Il rebus centrocampo, al netto di una difesa che non si tocca, sarà il tema centrale del match, così come la capacità di rinnovare la solidità difensiva e ritrovare le reti delle punte.

Al di là delle questioni tattiche, il Boxing Day 2023 potrebbe regalare un insperato secondo posto, considerato l’avvio di stagione dei grigiorossi

Vincendo a Palermo – operazione tutt’altro che scontata, ma alla portata dei ragazzi di Stroppa – la Cremonese potrebbero agganciare o scavalcare il Venezia (secondo con due punti di vantaggio sui grigiorossi) impegnata in casa di una Feralpisalò che dopo la Cremonese ha battuto anche la Sampdoria, mentre i veneti non si sono ripresi dallo stop dello Zini: da allora ko col Sudtirol e pareggio con il Lecco.

Tutte riflessioni, però, da post partita: a Palermo per la Cremonese conterà chiudere al meglio questo girone di andata, cercando di prendersi tre punti d’oro. E poi iniziare a fare i conti di metà stagione.

